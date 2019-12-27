وزير سعودي: قروض الصندوق الزراعي تضاعفت ثلاث مرات خلال 3سنوات

الرياض - مباشر: قال وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، إن قروض الصندوق الزراعي تضاعفت 3 مرات خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

وقال عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم الجمعة، إن الصندوق الزراعي ضاعف حجم القروض بنسبة 300 في المئة خلال الثلاث سنوات الماضية، لتصل إلى ملياري ريال بنهاية العام الجاري، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

جاءت تصريحات الفضلي خلال لقاء نظمته الجمعية السعودية لكتاب الرأي، بحضور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، منصور المشيطي، وعدد من وكلاء الوزارة.

وأوضح الفضلي، أن قروض الصندوق تستهدف المشروعات غير المستهلكة للمياه، إلى جانب مشروعات الاستثمار الزراعي في الخارج التي ستسهم في الأمن الغذائي واستدامته، وتوفير المياه في الوقت نفسه.

ونوه الوزير، إلى أن الوزارة خطت خطوات مهمة في القطاع بالتركيز على خفض نسبة المبيدات الحشرية، ورفع احترافية القطاع، وجعله مصدر دخل لصغار المزارعين.

وألمح الفضلي، إلى أن نقل صلاحية الإشراف على الأسواق الزراعية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، سيمكن المزارعين من بيع منتجاتهم الزراعية بهامش ربح أعلى، كما سيمكن المشترين من الحصول على منتجات بسعر أفضل.

وأشار، إلى أن الوزارة تعمل على حصر جميع المزارع في المملكة، وإلزامها بوضع معلوماتها على كل منتج يُباع في الأسواق.

وأوضح الوزير، أن الوزارة رفعت نسبة الاستفادة من شواطئها البحرية عن طريق دعم الاستثمار في الاستزراع السمكي الذي أسهم في إيجاد منتج بجودة عالية وسعر مقبول، مؤكداً أن 95 في المئة من إنتاج المملكة من الأسماك حاصل على شهادة "قاب"، وهي من أهم شهادات الجودة التي تُمنح في مجال الأسماك.

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