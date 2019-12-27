وزير: البيئة والمياه السعودية تدرس إنشاء ألف سد جديد

الرياض - مباشر: كشف وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، عن زيادة خدمات المياه بنسبة 4.5 في المئة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

وقال الوزير عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم الجمعة، إن نسبة تغطية خدمات المياه في المملكة ارتفعت من 78 إلى 82.5 في المئة خلال 3 سنوات، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأضاف الوزير، أن نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي في المملكة ارتفعت خلال ذات الفترة من 54 إلى 57 في المئة.

وأشار الفضلي، إلى أن معدل ساعات الضخ قفز من 10 ساعات يومياً إلى 18 ساعة يومياً في المناطق المغطاة بخدمات المياه والصرف الصحي.

جاءت تصريحات الفضلي خلال لقاء نظمته الجمعية السعودية لكتاب الرأي، بحضور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، منصور المشيطي، وعدد من وكلاء الوزارة.

ونوه الوزير، إلى أن من أهم ما يميز العمل في قطاع المياه حالياً، اعتماده على استراتيجية واضحة أقرها مجلس الوزراء، إضافةً إلى خطة واضحة للعرض والطلب على المياه حتى العام 2050م في نحو 1517 تجمعاً حضرياً.

وبين، أن الوزارة تقيم إنشاء 1000 سد جديد، إضافة إلى أكثر من 500 سد قائم، مشيراً إلى أن مياه السدود أصبحت أحد المصادر المهمة للمياه، إذ يبلغ إجمالي السعة التخزينية لها أكثر من ملياري متر مكعب، وهو ما يعني أن المملكة ستستفيد من نحو 50 في المئة من مياه السيول التي تقدر كمياتها بـ 8 مليارات متر مكعب سنوياً.

وأوضح، أن زراعة الأعلاف الخضراء كانت تستهلك كميات كبيرة من المياه، وبعد تنفيذ الوزارة قرار مجلس الوزراء انخفضت مساحات زراعتها من 660 ألف هكتار إلى 286 ألف هكتار، مما أدى إلى توفير نحو 10 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية في السنة الأولى من الإيقاف.

وتابع، ودشنت الوزارة المشروع التوعوي "قطرة"، وعملت على رفع نسبة الاستفادة من المياه المعالجة في القطاعين الزراعي والصناعي، مشيراً إلى أن رفع نسبة الاستفادة من المياه المجددة يعني خفض استهلاك المياه الجوفية.

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