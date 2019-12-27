"العمل" السعودية تبدأ توطين قطاع الإيواء السياحي

الرياض – مباشر: تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، تنفيذ المرحلة الأولى، من توطين عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع الإيواء السياحي.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار الوزير أحمد بن سليمان الراجحي، الذي وضع مراحل زمنية لتطبيق التوطين في قطاع الايواء السياحي، وفقًا لبيان صادر من الوزارة، اليوم الجمعة.

وتستهدف المرحلة الأولى من القرار التوطين في المهن غير “القيادية/ الإشرافية”، والمرحلة الثانية تستهدف المهن الإشرافية ومهن مساعدي المدراء، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فهي تستهدف المهن القيادية.

وتنص المرحلة الأولى من القرار على قصر العمل على السعوديين والسعوديات بنسبة 100 في المئة، في المهن غير “القيادية/ الإشرافية” الواقعة في نطاق 4 إدارات وهي التسويق والمبيعات، الحجوزات، المشتريات، المكاتب الأمامية باستثناء “حامل الحقائب، عامل صف السيارات، السائق البواب”.

كما تشمل قصر العمل على السعوديين والسعوديات في المهن التالية: “مستلم طلبات خدمة الغرف، مضيف مطعم أو مقهى، كاتب استلام بضائع، أمين مخزن، سكرتير/ سكرتير تنفيذي، كاتب إداري عام، موظف إداري/ مساعد إداري، منسق إدارة”.

وأوضح القرار الحظر على أصحاب العمل استقدام أو نقل خدمات أو إسناد العمل أو استخدام العمالة الوافدة للمهن المذكورة في القرار سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.

وبيّن القرار أن المنشأة التي ستخالف هذا القرار ستطبق بحقها عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو السعوديات الواردة في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الوزارة.

يأتي هذا القرار امتدادًا لمذكرة التكامل التي وقعتها الوزارة في وقت سابق لها مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بشأن زيادة نسب التوطين في قطاعات السياحة والتراث الوطني وغيرها من المجالات الواردة في المذكرة الداعمة لتنمية الموارد البشرية السياحية الوطنية.

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