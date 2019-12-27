الإحصاء السعودية توضح نسب كفاية دخول الشباب لالتزاماتهم الشهرية

الرياض – مباشر: كشف "مسح تنمية الشباب السعودي لعام 2019"، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أن 68,91 في المئة، من شباب المملكة أفادوا بكفاية دخلهم الشهري للوفاء بالالتزامات المالية.

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وأوضح التقرير الصادر عن الهيئة العامة لللإحصاء، اليوم الجمعة، أن التوزيع النسبي للشباب السعودي وفقا للقدرة على إدارة دخولهم الشهرية جاء على النحو التالي:

وبيّن التقرير أن نسبة الشباب الذين يدخرون جزءًا من دخلهم الشهري 44,71 في المئة، وجاء ذلك على النحو التالي:





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