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الإحصاء السعودية توضح نسب كفاية دخول الشباب لالتزاماتهم الشهرية

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الرياض – مباشر: كشف "مسح تنمية الشباب السعودي لعام 2019"، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أن 68,91 في المئة، من شباب المملكة أفادوا بكفاية دخلهم الشهري للوفاء بالالتزامات المالية.

وأوضح التقرير الصادر عن الهيئة العامة لللإحصاء، اليوم الجمعة، أن التوزيع النسبي للشباب السعودي وفقا للقدرة على إدارة دخولهم الشهرية جاء على النحو التالي:

وبيّن التقرير أن نسبة الشباب الذين يدخرون جزءًا من دخلهم الشهري 44,71 في المئة، وجاء ذلك على النحو التالي:

 


 

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