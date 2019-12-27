اقتصاد فيتنام ينمو بوتيرة تتجاوز 7% للعام الثاني على التوالي

مباشر: حقق اقتصاد فيتنام نمواً خلال العام الحالي أعلى 7 بالمائة للمرة الثانية على التوالي، لينجح في تجاوز المستهدف الحكومي.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات العامة في فيتنام، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 7.02 بالمائة في عام 2019 وهو أقل قليلاً من أعلى مستوى في 10 سنوات والمسجل في العام الماضي عند 7.08 بالمائة.

ويعتبر النمو الاقتصادي في فيتنام خلال العام الحالي أعلى من مستهدف الحكومة الذي يتراوح بين 6.6 و6.8 بالمائة.

وبحسب البيانات، فإن قطاع الصناعة التجهيزية والتحويلية نما بنسبة 8.9 بالمائة، ليستمر في كونه محرك النمو الرئيسي في الاقتصاد في حين ارتفع قطاع القطاع الخدمي بنسبة 7.3 بالمائة مع زيادة 2.01 بالمائة في القطاع الزراعي.

وأوضحت البيانات أن النمو الاقتصادي في عام 2019 أظهر العديد من النتائج الإيجابية لكن لا يزال هناك العديد من الصعوبات في المستقبل بالنظر إلى خلفية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبالنسبة للأداء الفصلي، فإن اقتصاد فيتنام ارتفع بنسبة 6.97 بالمائة خلال الربع الرابع من العام الحالي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي ومقابل 7.48 بالمائة المسجلة في الربع الثالث بعد التعديل بالرفع.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن اقتصاد فيتنام سوف ينمو بنسبة 6.9 بالمائة في الربع الرابع.

وتستهدف الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا نمو اقتصادي بنسبة 6.8 بالمائة في العام المقبل.

وفي سياق منفصل، فإن صادرات فيتنام ارتفعت بنسبة 10.1 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول على أساس سنوي فيما قفزت الواردات بنحو 11 بالمائة.

وبالنسبة لإجمالي العام، يقدر أن تبلغ قيمة الصادرات 263.4 مليار دولار بزيادة 8.1 بالمائة بينما حققت الواردات ارتفاعاً 6.8 بالمائة لتبلغ 253.5 مليار دولار.

ويقدر أن يسجل الميزان التجاري للسلع في فيتنام خلال عام 2019 فائضاً بنحو 9.9 مليار دولار.