تقرير: "تسلا" تبدأ تسليم سياراتها المصنعة في الصين الإثنين المقبل

مباشر: ذكر تقرير أن شركة "تسلا" ستبدأ في تسليم سيارات "موديل 3" المصنعة في الصين بداية من 30 ديسمبر/كانون الأول.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ممثل للشركة الأمريكية لتصنيع السيارات الكهربية، اليوم الجمعة، أن "تسلا" ستبدأ تسليم السيارات المصنعة في مصنعها في "شنغهاي" الصينية يوم الاثنين المقبل.

وبدأ إنشاء أول مصنع لشركة تسلا في الصين في يناير/كانون الثاني الماضي وبدأ الإنتاج في أكتوبر/تشرين الأول.

ويعني بدء تسليم سيارات تسلا في نهاية الشهر الجاري أن المصنع الجديد سيبدأ مرحلة التسليم بعد 357 يوماً من بدء عملية إنشاءه، وهو رقم قياسي لأي شركة عالمية لتصنيع السيارات في الصين.

وتهدف شركة تسلا إلى إنتاج 250 ألف سيارة سنويًا بعد إضافة موديل "واي" في المرحلة الأولية.

وقال ممثل لشركة تسلا إن أول 15 سيارة سيتم تسليمها إلى موظفي الشركة يوم 30 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ويبلغ سعر السيارة المصنعة في الصين 355.8 ألف يوان (50 ألف دولار أمريكي) قبل الدعم.