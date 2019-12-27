السعودية.. 55% من أصحاب الأعمال الشباب استفادوا من برامج الدعم

الرياض – مباشر: كشفت نتائج "مسح تنمية الشباب السعودي لعام 2019 "، عن أن نسبة الشباب أصحاب العمل الذين استفادوا من برامج الدعم التي تقدمها المؤسسات المالية بلغت (55.13في المئة).

وأظهرت نتائج المسح المعد من قبل الهيئة العامة للإحصاء، أن نسبة الشباب الذين لديهم دخل شهري وأفادوا بكفاية دخلهم الشهري للوفاء بالالتزامات المالية بلغ 68,91 في المئة، نسبة الذكور منهم (69,59في المئة)، والإناث (70,48في المئة).

وبحسب المسح بلغت نسبة الشباب الذين يدخرون جزءًا من دخلهم الشهري (44,71 في المئة)، بلغت نسبة الذكور منهم (43,62في المئة)، ونسبة الإناث (50,19في المئة).

وأوضحت نتائج المسح أن نسبة الشباب الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بلغت (98,43في المئة) بلغت نسبة الذكور منهم (98,63في المئة)، ونسبة الإناث (98,22في المئة)، في حين بلغت نسبة الشباب الذين أثَّرت شبكات التواصل الاجتماعي على علاقتهم الاجتماعية (35,83في المئة) بلغت نسبة الذكور منهم (36,81في المئة) ونسبة الإناث (34,80في المئة).

وعلى جانب آخر أظهر المسح، أن نسبة الشباب الذين لديهم معرفة تامة بأساسيات الإسعافات الأولية في المملكة بلغت (19,21في المئة) نسبة الذكور منهم (23,17في المئة)، ونسبة الإناث (15.09في المئة).

يشار إلى أن نسبة السكان السعوديين للفئة العمرية من (0-34) سنة من اجمالي السكان تبلغ (67.02في المئة).

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