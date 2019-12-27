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التفاؤل التجاري يدعم الدولار الأسترالي ويدفع الين للهبوط

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التفاؤل التجاري يدعم الدولار الأسترالي ويدفع الين للهبوط التفاؤل التجاري يدعم الدولار الأسترالي ويدفع الين للهبوط

مباشر: دفع التفاؤل حيال قرب توقيع الصفقة التجارية الأولية بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين للابتعاد عن عملات الأصول الآمنة، بينما قدم دعماً للعملات الحساسة للتجارة الدولية.

وصعد الدولار الأسترالي والمعروف بحساسيته للتجارة العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة لأعلى مستوى في 5 أشهر مقابل العملة الأمريكية.

وأدى التفاؤل حول احتمالات التوصل إلى الصفقة التجارية في المرحلة الأولى إلى انخفاض الطلب على عملات الملاذ الآمن مثل الين الذي تراجع قرب أقل مستوياته في 6 أشهر تقريباً مقابل الدولار الأمريكي 

وأعلنت الولايات المتحدة والصين التوصل للمرحلة الأولى من الاتفاق في وقت سابق من شهر ديسمبر/كانون الأول، والتي من المحتمل توقيعها في أوائل يناير/كانون الثاني لعام 2020.

وقالت بكين إنها على اتصال وثيق بواشنطن بشأن تحديد مكان حفل توقيع الاتفاق التجاري، بعد يوم من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد بأنه سيجري مع الرئيس الصيني شي جين بينغ مراسم لتوقيع الاتفاقية.

وبحلول الساعة 12:34 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأسترالي أمام العملة الخضراء بنسبة 0.4 بالمائة عند مستوى 0.6974  دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى في 5 أشهر تقريباً.

وفي هذه الأثناء، ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 بالمائة مسجلاً 109.48 ين، بعد أن تراجع في وقت سابق من التعاملات إلى 109.6 ين وهو قرب أدنى مستوى منذ مايو/أيار الماضي.

مباشر (اقتصاد)

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