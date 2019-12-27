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روسيا: اتفاق خفض إنتاج النفط لن يستمر للأبد

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روسيا: اتفاق خفض إنتاج النفط لن يستمر للأبد روسيا: اتفاق خفض إنتاج النفط لن يستمر للأبد

مباشر: قال وزير الطاقة الروسي إن اتفاق منظمة "أوبك" وحلفاؤها لخفض إنتاج النفط حقق استقراراً في السوق العالمي، لكنه لا يمكن أن يستمر للأبد.

وذكر "إلكسندر نوفاك" في حوار لمحطة " 24"، اليوم الجمعة، أن تخفيض إنتاج النفط لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، مشيراً إلى أن بلاده ستكون بحاجة للخروج تدريجياً من الاتفاق.

وكانت أوبك وعدد من منتجي النفط من خارجها خاصة روسيا قد أقروا اتفاقاً يقضي بتمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى مارس/أذار المقبل، مع تعميق الخفض إلى 1.7 مليون برميل يومياً.

وأضاف "نوفاك" أن روسيا تحتاج إلى الدفاع عن حصتها في السوق والسماح لشركاتها النفطية بتطوير مشاريع جديدة.

وفشلت روسيا خلال الأشهر الماضية في الوفاء بالتزامتها الخاصة باتفاق خفض إنتاج النفط، حيث أظهرت بيانات لوكالة "بلومبرج" أن روسيا ضخت 11.252 مليون برميل يومياً في المتوسط هذا الشهر، بزيادة 62 ألف برميل عن المستهدف.

وبحلول الساعة 11:21 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الاجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 68.08 دولار للبرميل.

 

مباشر (اقتصاد)

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