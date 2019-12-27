إحصائية: 23.5% من شباب السعودية "راضون تماماً" عن عملهم

الرياض – مباشر: أظهر تقرير نتائج مسح تنمية الشباب السعودي لعام 2019، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أن 23.54 في المئة، من الشباب السعودي "إناثا وذكورا" راضين بشكل تام عن عملهم.

وأوضح التقرير الصادر عن الهيئة، اليوم الجمعة، عن أن نسبة السكان السعوديين للفئة العمرية 15-34 سنة بلغت 36,70 في المئة من إجمالي عدد السكان، بلغ نسبة الذكور منهم 51,03 في المئة، بينما بلغت نسبة الإناث 48,97 في المئة.

وكشفت نتائج المسح أن نسبة الشباب الذين واجهوا صعوبات خلال التعليم بلغ 31,75 في المئة نسبة الذكور منهم 31,86 في المئة، ونسبة الإناث 31.64. في المئة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية عن المواعيد النهائية لبدء تطبيق قرار قصر العمل في منافذ البيع في 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات في شهر سبتمبر/ أيلول 2018.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر قرارًا بتوطين وظائف السلامة والصحة المهنية للمنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، فضلا عن توطين القطاعين الصناعي والسكني والزراعي، وكذا توطين المهن مثل المحاسبة وطب الأسنان وغيرها.

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