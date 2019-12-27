طقس العرب: لا ثلوج حتى نهاية العام

جي بي سي نيوز :- قال مدير مركز طقس العرب محمد الشاكر، الأربعاء، إن عمّان لم تتعرض لعاصفة ثلجية منذ حوالي 4 سنوات، ولا نتوقع حتى نهاية العام الحالي تساقط ثلوج، وبذلك يكون الأردن أكمل 4 سنوات دون عاصفة ثلجية.

وأضاف عبر برنامج "صوت المملكة" الذي يبث على قناة "المملكة"، "لا نتوقع هطول زخات ثلجية حتى نهاية الشهر الحالي".

"موضوع الثلوج حساس ومهم في الأردن، والمنخفض ذو أصول أطلسي وبالتالي فإن درجات الحرارة لا تكون باردة بما يكفي لتساقط الثلوج"، وفق الشاكر.

وتابع: "من المتوقع في المناطق الجنوبية هطول زخات خفيفة ثلجية صباح الجمعة، فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 1600 متر، مثل منطقة الرشادية وأعلى جبال الطفيلة ومناطق محدودة من جبال الشراه".

وأشار إلى أنه "خلال الفترة المقبلة من خلال الاحصاءات وليس علمياً، من المتوقع أن تشهد عمّان عاصفة ثلجية هذا الموسم".

وأوضح الشاكر أن "الأردن يتأثر بمنخفض جوي يصنف من الدرجة الثالثة وتم إطلاق هذه المقياس لمساعدة جميع الجهات لمعرفة تأثير المنخفض الجوي، حيث أن الدرجة الثالثة هي أعلى من الدرجة الاعتيادية وهي الثانية.

وأضاف أن "المنخفض سيستمر حتى مساء الجمعة، ويتحرك ببطيء وتأثيره متفاوت من منطقة إلى أخرى".

وأوضح مساعد الأمين العام للسدود والحصاد المائي ومستشار وزير المياه هشام الحيصة، أن "مخزون السدود 88 مليون متر مكعب في الـ 15 سد الرئيسي حيث أن سعتهم الاجمالية 336 مليون متر مكعب".

وتابع: " في ذات التاريخ من العام الماضي 2018 كان مخزون السدود 100 مليون متر مكعب ما يعني فرق 13 مليون متر مكعب بين المخزونين".

"السدود تكون مجهزة قبل موسم الشتاء وهذا يتم ضمن خطة واضحة تضعها وزارة المياه والري"، وفق الحيصة.

وبين الحيصة أنه " دخل السدود في ذات الفترة الحالية من العام الماضي 29 مليون متر مكعب، فيما دخل السدود هذا الموسم من العام الحالي 15 مليون متر مكعب من المياه".

وقال المدير التنفيذي للبيئة في أمانة عمّان محمد الطيطي، إن "الأمانة تعتمد على إعلان حالات الطوارئ في مختلف درجتها حسب النشرات الجوية المتوقعة، حيث كلما ازدادت الحالة الجوية سوءاً رفعت الأمانة حالة الطوارئ".

وأكّد أن "الأمانة تعمل بشكل دوري على فحص مصارف مياه الأمطار وجاهزيتها".