انخفاض الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في اليابان خلال نوفمبر

مباشر: انخفض الإنتاج الصناعي في اليابان للشهر الثاني على التوالي خلال نوفمبر/تشرين الثاني، الأمر الذي أثار احتمالية انكماش الاقتصاد بالربع الأخير بسبب تباطؤ الطلب في الداخل والخارج.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، اليوم الجمعة، أن مؤشر الإنتاج الصناعي تراجع بنحو 0.9 بالمائة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني بالقراءة المعدلة موسمياً إلى 97.7 نقطة.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن الإنتاج الصناعي في اليابان سوف يتراجع بنحو 1.1 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وتقارن قراءة الشهر الماضي مع هبوط 4.5 بالمائة في شهر أكتوبر/تشرين الأول السابق له بعد التعديل بالخفض، لتكون أكبر وتيرة انخفاض على أساس شهري منذ بدء الحكومة رصد السجلات في يناير/كانون الثاني 2013.

وبحسب البيانات، تتوقع الوزارة اليابانية أن يرتفع الإنتاج الصناعي بنحو 2.8 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول الجاري و2.5 بالمائة في يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي بيانات منفصلة، تراجعت مبيعات التجزئة في اليابان بنحو 2.1 بالمائة خلال نوفمبر/تشرين الثاني لتتجاوز تقديرات المحللين البالغة 1.7 بالمائة مع استمرار الآثار السلبية لزيادة ضريبة المبيعات على معنويات المستهلكين.

وبحلول الساعة 10:39 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.1 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 109.50 ين.