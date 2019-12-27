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النفط يرتفع لأعلى مستوى بـ3 أشهر مع آمال تعزيز الطلب

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النفط يرتفع لأعلى مستوى بـ3 أشهر مع آمال تعزيز الطلب النفط يرتفع لأعلى مستوى بـ3 أشهر مع آمال تعزيز الطلب

مباشر: ارتفعت النفط لأعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر خلال تعاملات اليوم الجمعة، بدعم آمال تعزيز النمو الاقتصادي على خلفية زيادة إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة والتي ستنعكس بدورها إيجاباً في الطلب على الخام.

وأظهر استطلاع أمس الخميس أن المشتريات الإلكترونية في العطلات من قبل المستهلكين الأمريكيين وصلت إلى مستوى قياسي هذا العام، متجاوزة توقعات المحللين، الأمر الذي دفع مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة.

وعلى الرغم من الهدوء في تعاملات الأسهم على خلفية احتفالات الكريسماس، شهدت السلع والمعادن مكاسب ملحوظة.

وتلقت أسعار النفط الدعم بآمال إنهاء الحرب التجارية بين الصين والولايات، وهو النزاع الذي أثر سلباً على النمو الاقتصادي العالمي وترك تساؤلات حول مستقبل الطلب على النفط.

ومن المقرر إعلان بيانات مخزونات النفط الأمريكية في وقت لاحق من اليوم وسط توقعات بتسجيل الهبوط الأسبوعي الثاني على التوالي.

وبحلول الساعة 9:47 صباحأ بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.3 بالمائة مسجلأ 61.86 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 9:47 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير/شباط بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 68.18 دولار للبرميل، وهو اعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول.

مباشر (اقتصاد)

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