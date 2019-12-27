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تراجع الدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب تطورات التجارة

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تراجع الدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب تطورات التجارة تراجع الدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب تطورات التجارة

مباشر: انخفض الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات اقتصادية ومع ترقب التطورات التجارية.

وقلص التفاؤل بشأن الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والصين من شهية المستثمرين في الإقبال على عملات الملاذ الآمن.

وأعلن أكبر اقتصادين حول العالم التوصل للمرحلة الأولى من الاتفاق وذلك في وقت سابق من هذا الشهر والتي من المحتمل توقيعها في أوائل يناير/كانون الثاني  لعام 2020.

وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة بالأمس انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

ويأتي أداء الورقة الخضراء بالتزان مع انخفاض أحجام التداول خلال الأسبوع الجاري بسبب احتفالات الكريسماس وبداية العام الميلادي الجديد.

وبحلول الساعة 9:55 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار الأمريكي أمام اليورو بنسبة 0.3 بالمائة إلى مستوى 1.1134 دولار.

كما تراجع الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.1 بالمائة مسجلاً 109.47 ين، وهبطت العملة الخضراء مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.5 بالمائة مسجلة مستوى 1.3054 دولار.

وانخفض الدولار الأمريكي أمام العملة السويسرية بنحو 0.3 بالمائة إلى مستوى 0.9783 فرنك.

وخلال نفس الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للعملة الخضراء والذي يتبع أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 97.298.

مباشر (اقتصاد)

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