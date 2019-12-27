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مقتل 12 شخصاً وإصابة 49 آخرين إثرتحطم طائرة في كازاخستان

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مقتل 12 شخصاً وإصابة 49 آخرين إثرتحطم طائرة في كازاخستان مقتل 12 شخصاً وإصابة 49 آخرين إثرتحطم طائرة في كازاخستان

مباشر: تحطمت طائرة في كازاخستان بعد وقت قصير من الإقلاع في وقت مبكر اليوم الجمعة، ليسفر الحادث عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 49 آخرون تم نقلهم إلى المستشفى.

وقال نائب رئيس وزراء كازاخستان إن سبب وقوع الحادث لم يكن واضحاً لكن السلطات تبحث في اثنين من السيناريوهات المحتملة، إما خطأ الطيار أو الفشل الفني، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وكانت الطائرة التي يوجد على متنها 98 شخصاً، متجهة إلى "نور سلطان"، وهي العاصمة المعروفة سابقاً باسم أستانا.

وأعلنت السلطات المحلية في وقت مبكر أن الحصيلة الإجمالية للمتوفين تبلغ 15 شخصاً لكن وزارة الداخلية خفضت هذا الرقم في وقت لاحق إلى 12 شخصاً دون تقديم توضيح.

واصطدمت طائرة "بيك إير" بسور خرساني ومبنى من طابقين بعد إقلاعها من أكبر مدن كازاخستان والعاصمة السابقة "ألماتي".

وقال مطار ألماتي الدولي خلال بيان على صفحته الرسمية في "فيسبوك" إنه لم يكن هناك حريق وإن عمليات الإنقاذ بدأت على الفور في أعقاب التحطم.

مباشر (اقتصاد)

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