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الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل لمستويات قياسية جديدة

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الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل لمستويات قياسية جديدة الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل لمستويات قياسية جديدة

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية إلى مستويات قياسية جديدة في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، لتتبع التفاؤل الذي خيّم على "وول ستريت".

وينصب تركيز المستثمرين إلى حد كبير على التطورات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث يتدافع المستثمرون على الأصول الخطرة منذ الإعلان عن التوصل إلى المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في وقت مبكر هذا الشهر.

ويشهد الجانبين في الوقت الحالي عملية تحويل الاتفاق التجاري إلى نص كتابي يتم توقيعه على الأرجح في أوائل الشهر المقبل، على حد قول وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوشين.

وسجلت الأسهم الأمريكية مكاسب تاريخية في جلسة أمس الخميس مع آمال الصفقة التجارية المرتقبة.

يجدر الإشارة إلى أن البورصات الأوروبية توقفت عن العمل يومي الأربعاء والخميس في عطلة رسمية احتفالاً بأعياد رأس السنة.

وبحلول الساعة 8:08 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة ليصل إلى 419.8 نقطة، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً.

كما زاد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى مستوى 7652.3 نقطة فيما ارتفع المؤشر الألماني بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 13356.5 نقطة.

وشهد المؤشر الفرنسي "كاك" ارتفاعاً بأكثر من 0.3 بالمائة ليصل إلى 6049.6 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 1.1139 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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