أخبار عاجلة

اسأل مع دعاء | د. وليد علي عبد الفتاح أخصائي التغذية العلاجية وتنسيق القوام والعلاج الطبيعي -
لعلهم يفقهون - اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين -
تصريحات عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق أف سي مصر عقب الفوز على طنطا -
لقاء خاص مع أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا عقب الهزيمة من أف سي مصر -
"إغاثة في الصحراء" يقدمها دراج متسابق لحيوان أضناه العطش -
السفيرة عزيزة - شعار " أنا امرأة مستقلة " هل يظلم المرأة؟ -
تقرير: واشنطن وبكين سيوقعان الصفقة التجارية الجزئية الأسبوع الجاري -
هيئة السوق السعودية توافق على زيادة رأسمال "ولاء للتأمين" -
"زين السعودية" تنهي اتفاقية بيع وإعادة تأجير أبراج الاتصالات -
محكمة سودانية تقضي بإعدام 27 عسكريا في قضية مقتل أستاذ مدرسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الخميس : هطولات مطرية غزيرة على فترات

Google+ Print
الخميس : هطولات مطرية غزيرة على فترات الخميس : هطولات مطرية غزيرة على فترات

جي بي سي نيوز :-  قالت دائرة الأرصاد الجوية أن الكتلة الهوائية الباردة والرطبة ستتعمق يوم غد الخميس مؤدية إلى هطولات مطرية غزيرة في بعض المناطق الشمالية والوسطى تمتد تدريجياً إلى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة.

وحذرت من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة سيما وأن هذه الهطولات مصحوبة بالرعد وبحركة رياح نشطة تتجاوز سرعة بعض الهبات 80 كم/ساعة مثيرة للغبار في المناطق الشرقية التي لن تشهد هطولاً مطرياً . وتشير التحليلات وصور الأقمار الصناعية في مديرية التنبؤات التابعة لدائرة الارصاد الجوية إلى استمرار الحالة الجوية هذه الليلة وازدياد تأثيرها تدريجياً على المناطق الشمالية والوسطى وبهطولات غزيرة، حيث سجلت محطات دائرة الارصاد حتى الساعة العاشرة والنصف مساء كميات الأمطار التالية : محطة الباقورة (17ملم)، محطة رصد إربد (8ملم)، رأس منيف/عجلون (6ملم)، السلط (2ملم)، حدائق الحسين (2ملم)، الجبيهة (1ملم)، المفرق (2ملم).

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
فيديو : ابو السيد يروي قصة اردني فقير توفي لعدم وجود سرير بعلم وزير الصحة

فيديو : ابو السيد يروي قصة اردني فقير توفي لعدم وجود سرير بعلم وزير الصحة

فيديو .. الدميسي : "الاردني بطل يقدر يشتري علبة لبن "

فيديو .. الدميسي : "الاردني بطل يقدر يشتري علبة لبن "

مليار و300 مليون دولار .. حجم الاستثمارات الاردنية في مصر

مليار و300 مليون دولار .. حجم الاستثمارات الاردنية في مصر

فلسطين توقع اتفاقية شراء الطاقة من الأردن

فلسطين توقع اتفاقية شراء الطاقة من الأردن