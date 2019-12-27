الخميس : هطولات مطرية غزيرة على فترات

جي بي سي نيوز :- قالت دائرة الأرصاد الجوية أن الكتلة الهوائية الباردة والرطبة ستتعمق يوم غد الخميس مؤدية إلى هطولات مطرية غزيرة في بعض المناطق الشمالية والوسطى تمتد تدريجياً إلى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة.

وحذرت من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة سيما وأن هذه الهطولات مصحوبة بالرعد وبحركة رياح نشطة تتجاوز سرعة بعض الهبات 80 كم/ساعة مثيرة للغبار في المناطق الشرقية التي لن تشهد هطولاً مطرياً . وتشير التحليلات وصور الأقمار الصناعية في مديرية التنبؤات التابعة لدائرة الارصاد الجوية إلى استمرار الحالة الجوية هذه الليلة وازدياد تأثيرها تدريجياً على المناطق الشمالية والوسطى وبهطولات غزيرة، حيث سجلت محطات دائرة الارصاد حتى الساعة العاشرة والنصف مساء كميات الأمطار التالية : محطة الباقورة (17ملم)، محطة رصد إربد (8ملم)، رأس منيف/عجلون (6ملم)، السلط (2ملم)، حدائق الحسين (2ملم)، الجبيهة (1ملم)، المفرق (2ملم).