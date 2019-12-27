الذهب يتراجع عالمياً لكنه يتجه لحصد أكبرمكاسب أسبوعية بـ4 أشهر

مباشر: تراجعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنه يتجه لحصد أكبر مكاسب أسبوعية في نحو 4 أشهر ويسير على الطريق الصحيح كذلك لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ عام 2010.

ويأتي الهبوط في قيمة المعدن النفيس بعد أن شهد مكاسب في الثلاث جلسات الماضية وسط انتظار مزيد من الوضوح حول الصفقة التجارية.

وخلال الأسبوع الجاري، حقق الذهب مكاسب بأكثر من 2 بالمائة حتى الآن والتي من شأنها أن تمثل أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أغسطس/آب الماضي.

وفي وقت سابق من الأسبوع، قال وزير المالية الروسي "أنطون سيلوانوف" إنه يعتقد أن المعدن بمثابة استثمار أكثر استدامة على المدى الطويل مقارنة بالأصول المالية.

كما أن مكاسب الذهب تصل إلى 18 بالمائة في العام الحالي حتى الآن ليتجه المعدن الأصفر لتسجيل أكبر مكاسب سنوية منذ عام 2010 وهو ما يرجع إلى الحرب التجارية المطولة بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وعلى صعيد الأرقام الاقتصادية، فإن بيانات صينية أظهرت أن أرباح الشركات الصناعية نمت بأسرع وتيرة في 8 أشهر خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني لكن الضعف الخارجي في الطلب المحلي يظل مصدر خطر على أرباح الشركات في العام المقبل.

وبحلول الساعة 7:33 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.1 بالمائة أو ما يعادل 1.50 دولار ليسجل 1512.90 دولار للأوقية.

كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن بأكثر من 0.2 بالمائة أو 3.77 دولار ليتراجع إلى مستوى 1507.76 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 97.381.