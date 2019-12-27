الجزائر تتخذ تدابير أمنية على الحدود مع ليبيا ومالي

مباشر: قرر المجلس الأعلى للأمن في الجزائر اتخاذ تدابير أمنية على الحدود مع ليبيا ومالي، في ظل الأوضاع الراهنة.

وذكرت مؤسسة الرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، وفقاً للوكالة الجزائرية "واج".

وأفادت المؤسسة الجزائرية، أن الاجتماع درس الأوضاع في المنطقة وبوجه الخصوص على الحدود الجزائرية مع ليبيا ومالي.

وقرر المجلس، اتخاذ جملة من التدابير لحماية الحدود، منوهاً إلى أن الخطوة تأتي أيضا في ظل رغبة "لإعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر على الصعيد الدولي، خاصة فيما يتعلق بهذين الملفين، وبصفة عامة في منطقة الساحل والصحراء وفي إفريقيا".

كما قرر تبون، عقد اجتماعات للمجلس الأعلى للأمن بصفة دورية، وكلما اقتضى الوضع ذلك.

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