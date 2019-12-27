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مكاسب الأسهم الأمريكية تثير اهتمام الأسواق العالمية اليوم

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مكاسب الأسهم الأمريكية تثير اهتمام الأسواق العالمية اليوم مكاسب الأسهم الأمريكية تثير اهتمام الأسواق العالمية اليوم

مباشر- أحمد شوقي: واصلت الأسهم الأمريكية تحطيم المستويات القياسية المرتفعة لتتصدر مشهد الأسواق العالمية في نهاية تعاملات اليوم الخميس مع استمرار إغلاق البورصات الأوروبية احتفالاً بالكريسماس.

 وارتفعت "وول ستريت" لمستويات قياسية جديدة، في نهاية تعاملات لتواصل مكاسبها القوية في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وتجاوز مؤشر "ناسداك" مستوى 9 آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخه بعد ارتفاعه للجلسة العاشرة على التوالي.

وجاء ذلك مع ارتفاع سهم "تسلا" لمستوى قياسي جديد بنهاية تعاملات اليوم مع توقعات إيجابية بشأنه، بالإضافة إلى زيادة سهم أمازون بنحو 4.5 بالمائة.

مؤشرات وأرقام اقتصادية

فيما أغلقت البورصات الأوروبية أبوابها أمام المستثمرين اليوم مع استمرار احتمالات الكريسماس.

في حين ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية عند الختام، ليسجل مؤشر "نيكي" مكاسب سنوية بنحو 20 بالمائة حيث ستدخل البورصة في عطلة رسمية احتفالاً بالعام الجديد.

فيما ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام تعاملات اليوم، مع تقارير تخطيط الصين لاستثمارات كبرى لتحسين البنية التحتية في عام 2020.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، كما انخفضت طلبات الرهن العقاري الأمريكية بأكثر من 5 بالمائة.

فيما تراجع الإنتاج الصناعي في سنغافورة بأكبر وتيرة في 4 سنوات خلال الشهر الماضي.

ومن ناحية أخرى، قررت تركيا رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 15 بالمائة بداية من العام المقبل.

مكاسب الذهب والنفط

ارتفعت الذهب للجلسة الثالثة عند أعلى مستوى في 3 أشهر عند تسوية التداولات مع تراجع الدولار وانتظار توقيع الصفقة التجارية الأولية.

كما صعدت أسعار النفط بنحو 1 بالمائة للجلسة الثالثة على التوالي عند التسوية مع توقعات تراجع قوي لمخزونات الخام الأمريكية والتفاؤل بشأن التجارة.

مباشر (اقتصاد)

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