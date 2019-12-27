محدث..سهم "تسلا" يرتفع بالختام لمستوى قياسي جديد مع توقعات إيجابية

مباشر: ارتفع سهم تسلا بأكثر من 1 بالمائة عند نهاية تعاملات اليوم الخميس، ليسجل مستوى قياسياً جديداً مع توقعات قوية بشأن السهم.

ورفع "دانييل إيفيس" المحلل في "ويدبيش"، هدفه لسعر السهم بمقدار 100 دولار إلى 370 دولار، بحسب موقع "ماركت ووتش".

وتابع "إيفيس": "من المرجح أن يقود كل من طلب المستهلكين في الولايات المتحدة على موديل 3، وكذلك أوروبا تمكين تسلا هذا الربع من تحقيق مستهدف معدل تسليم السيارات الذي يتراوح بين 360 ألف إلى 400 ألف وحدة للعام المالي 2019، وهو ما يمثل زيادة تتراوح بين 45 بالمائة إلى 65 بالمائة على أساس سنوي".

وكان سهم الشركة الأمريكية ارتفع لمستوى قياسي في الجلسة الماضية مع تقارير بأن تسلا حصلت على قرض بقيمة 1.4 مليار دولار من البنوك الصينية لتمويل مصنعها في مدينة "شنغهاي" الصينية.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع سهم تسلا بنحو 1.3 بالمائة إلى 430.94 دولار وهو أعلى مستوى على الإطلاق.