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محدث.. سهم أمازون يرتفع بأكبر وتيرة يومية منذ يناير

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محدث.. سهم أمازون يرتفع بأكبر وتيرة يومية منذ يناير محدث.. سهم أمازون يرتفع بأكبر وتيرة يومية منذ يناير

مباشر: ارتفع سهم "أمازون" بأكثر من 4 بالمائة عند ختام تعاملات اليوم الخميس، ليسجل أكبر وتيرة زيادة يومية في 11 شهراً مع تحقيق مبيعات قياسية في موسم العطلات.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان صادر اليوم إن موسم العطلات حقق أرقام قياسية بفضل عملائه في جميع أنحاء العالم حيث تم شراء مليارات المنتجات في جميع أنحاء العالم وملايين من أجهزة امازون.

ومن جانبه، قال جيف بيزوس الرئيس التنفيذي للشركة: "كان موسم العطلات هذا أفضل من أي وقت مضى بفضل عملائنا والموظفين في جميع أنحاء العالم". 

وعند ختام التعاملات، ارتفع سهم آمازون بنحو 4.5 بالمائة إلى 1868.7 دولار في أكبر زيادة يومية منذ يناير/كانون الثاني.

ويتجه سهم أمازون نحو تحقيق مكاسب تتجاوز23 بالمائة خلال العام الجاري.

ويطلق اسم موسم العطلات على الفترة من بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني والذي يتضمن عيد الشكر وحتى أعياد الكريسماس في 25 ديسمبر/كانون الأول.

مباشر (اقتصاد)

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