محدث.."ناسداك" يتجاوز 9 آلاف نقطة بالختام لأول مرة في تاريخه

مباشر: عززت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها لمستويات قياسية جديدة عند ختام تعاملات اليوم الخميس، ليتجاوز "ناسداك" مستوى 9 آلاف نقطة لأول مرة في تاريخه، مع التفاؤل بشأن الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتواصل "وول ستريت" مكاسبها القياسية مع التفاؤل بقرب توقيع الصفقة التجارية الجزئية بين الولايات المتحدة والصين، لتتجه نحو أكبر زيادة سنوية في 6 أعوام لمؤشر "ستاندرد آند بورز" بأكثر من 28.5 بالمائة كما أنه على بعد أقل من 1 بالمائة فقط من تحقيق أكبر ارتفاع سنوي منذ 1997.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن الصين على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة بشأن توقيع الاتفاق التجاري الأولي.

ويأتي ارتفاع المؤشر التكنولوجي للجلسة العاشرة على التوالي عند مستوى قياسي مع صعود سهم أمازون بنحو 4.5 بالمائة.

ويأتي أداء الأسهم الأمريكية مع استمرار إغلاق بعض البورصات العالمية وسط احتفالات الكريسماس، وبعد أن عادت "وول ستريت" من عطلة رسمية بالأمس.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4 بالمائة إلى .28621 نقطة وهو أعلى مستوى في تاريخه.

كما زاد المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 3239 نقطة، وهو مستوى قياسي جديد.

فيما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.8 بالمائة ليصل إلى مستوى 9022 نقطة، لأول مرة على الإطلاق.

وبحلول الساعة 9:08 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.07 بالمائة عند مستوى 97.560.