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محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للهبوط عالمياً بعد بيانات اقتصادية

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محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للهبوط عالمياً بعد بيانات اقتصادية محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للهبوط عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للهبوط مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية ومع ترقب التطورات التجارية.

صرح الرئيس الأمريكي "دونالد " بأنه سيوقع الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه مؤخراً مع رئيس الصين "شي جين بينغ" قريباً.

وقالت الصين إنها على اتصال بواشنطن بشأن احتفالية توقيع الاتفاق التجاري.

وكشفت بيانات صينية أن شحنات فول الصويا التي تستوردها من الولايات المتحدة ارتفعت خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2018.

وأظهرت بيانات اقتصادية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

يذكر أن أحجام التداول هذا الأسبوع محدودة بسبب احتفالات الكريسماس.

وبحلول الساعة 8:20 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض العملة الخضراء مقابل اليورو  بنحو 0.1 بالمائة عند مستوي 1.1094 دولار.

فيما ارتفعت العملة الأمريكية مقابل العملة اليابانية بنسبة 0.2 بالمائة عند مستوى 109.62 ين.

بينما انخفض الدولار مقابل العملة البريطانية بنسبة 0.3 بالمائة عند مستوى 031.30 دولار، واستقر أمام العملة السويسرية عند مستوى 0.9808 فرنك.

وخلال نفس الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للعملة الخضراء والذي يتبع أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 97.528، بعد أن سجل مستوى 97.708.

مباشر (اقتصاد)

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