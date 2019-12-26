أخبار عاجلة

كوارث الطيران في السنوات الأخيرة -
الصين: السياسة المالية الاستباقية ستكون أكثر فاعلية في 2020 -
وزير سعودي: قروض الصندوق الزراعي تضاعفت ثلاث مرات خلال 3سنوات -
وزير: البيئة والمياه السعودية تدرس إنشاء ألف سد جديد -
"العمل" السعودية تبدأ توطين قطاع الإيواء السياحي -
شاهد.. زاخاروفا ترقص الروك أند رول -
الأخبار - حكومة السراج تطلب من تركيا رسميا الحصول على دعم عسكري -
الأخبار - الرئيس السيسي يجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي دونالد ترامب -
ذكرى على الجسد.. حكاية "ألبير" مع رسم التاتو -
الإحصاء السعودية توضح نسب كفاية دخول الشباب لالتزاماتهم الشهرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الجامعة العربية تطالب بوضع حد للعمليات العسكرية الجارية في ليبيا

Google+ Print
الجامعة العربية تطالب بوضع حد للعمليات العسكرية الجارية في ليبيا الجامعة العربية تطالب بوضع حد للعمليات العسكرية الجارية في ليبيا

 

القاهرة - مباشر: أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن انزعاجه من حالة التصعيد الخطير التي تشهدها الساحة الليبية حالياً، التي من شأنها أن تسهم في إذكاء الأوضاع العسكرية والأمنية على الأرض خاصة حول العاصمة طرابلس، وتعقيد الجهود العربية والدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للأزمة الليبية.

ودعا أحمد أبو الغيط، في بيان نقلته وكالة الأنباء "واس"، اليوم الخميس، كافة الأطراف الليبية للخفض الفوري للتصعيد والانخراط بحسن نية في الجهود التي يرعاها المبعوث الأممي غسان سلامة، لوضع حد للعمليات العسكرية القائمة والتوصل إلى ترتيبات متفق عليها لوقف إطلاق النار واستئناف المسار السياسي.

وأكد أبوالغيط، أن المسار السياسي يفضي إلى توحيد المؤسسات الليبية وإزالة التهديد الذي تمثله الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة، وتمهيد الأرضية السياسية والقانونية والدستورية لتنظيم الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

كما أشار إلى رفض جامعة الدول العربية لكافة أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية الليبية، معتبراً أن هذه التدخلات لن تفضي إلا إلى إطالة أمد الصراع وزيادة معاناة الشعب الليبي وتعقيد الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الذي يجب أن يكون ليبياً خالصاً وتحت رعاية الأمم المتحدة.

وشدد أبو الغيط، على التزام الجامعة العربية بمواصلة جهودها وفق قرارات مجلس الجامعة في سبيل تسوية الأزمة الليبية، وكذا توحيد صفوف المجتمع الدولي لمرافقة الأطراف الليبية في هذه المسيرة بما في ذلك عبر استكمال وإنجاح عملية برلين التي تشارك فيها الجامعة.

ترشيحات

النواب المصري يرفض مقترحاً للحكومة بشأن غرامات التصالح بمخالفات البناء

ماذا يعني حديث السيسي عن طرح شركات الجيش بالبورصة..للمرة الثانية؟

التضامن المصرية تحدد موعد صرف معاشات يناير بمناسبة أعياد الميلاد

السيسي يؤكد طرح شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية

الضرائب المصرية تُحدد عقوبة الممتنعين عن تقديم إقرارات "القيمة المضافة"

فيديوجراف.. لماذا يتفوق المغرب على الدول العربية في صناعة السيارات؟

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
وزير: البيئة والمياه السعودية تدرس إنشاء ألف سد جديد

وزير: البيئة والمياه السعودية تدرس إنشاء ألف سد جديد

"العمل" السعودية تبدأ توطين قطاع الإيواء السياحي

"العمل" السعودية تبدأ توطين قطاع الإيواء السياحي

الأخبار - الرئيس السيسي يجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي دونالد ترامب

الأخبار - الرئيس السيسي يجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي دونالد ترامب

الإحصاء السعودية توضح نسب كفاية دخول الشباب لالتزاماتهم الشهرية

الإحصاء السعودية توضح نسب كفاية دخول الشباب لالتزاماتهم الشهرية