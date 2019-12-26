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محدث.. أسعار النفط ترتفع عند التسوية للجلسة الثالثة

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محدث.. أسعار النفط ترتفع عند التسوية للجلسة الثالثة محدث.. أسعار النفط ترتفع عند التسوية للجلسة الثالثة

مباشر: ارتفعت النفط للجلسة الثالثة على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع التفاؤل حيال الصفقة التجارية وتوقعات تراجع المخزونات الأمريكية.

وينتظر المستثمرون توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في أوائل العام المقبل 2020، بحسب ما ذكره وزير الخزانة الأمريكي.

وكانت واردات الصين من فول الصويا الأمريكي ارتفعت خلال الشهر الماضي لأعلى مستوى في عامين.

وتشهد الأسواق العالمية أحجام تداول ضعيفة في الأسبوع الجاري بالتزامن مع عطلات الكريسماس والعام الجديد.

ومن المقرر أن تعلن إدارة الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الأمريكية خلال الأسبوع الماضي غداً الجمعة وسط توقعات بانخفاضها للأسبوع الثاني على التوالي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.9 بالمائة مسجلاً 61.68 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ منتصف سبتمبر/أيلول.

وبحلول الساعة 7:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير/شباط بنحو 1.1 بالمائة مسجلاً 67.92 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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