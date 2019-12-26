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تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور 15% في العام المقبل

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تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور 15% في العام المقبل تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور 15% في العام المقبل

مباشر: أعلنت وزارة العمل في تركيا أنها تعتزم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 15.03 بالمائة في العام المقبل.

وقالت وزيرة العمل "زهراء زمروت سلجوك" في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن صافي الحد الأدنى للأجور شهرياً سيصل إلى مستوى 2325 ليرة تركية (392 دولارًا).

وأضاف وزيرة العمل أن ارتفاع الأجور سوف تتجاوز توقعات التضخم لعام 2019 بمقدار 3 نقاط مئوية.

ويتوقع البنك المركزي التركي أن يصل معدل التضخم عند 12 بالمائة لعام 2019 و 8.2 بالمائة للعام المقبل.

وفي الشهر الماضي، ارتفع مؤشر المستهلكين في تركيا بنسبة 10.65 بالمائة على أساس سنوي، مقابل 8.55 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له والتي كانت الأدنى منذ ديسمبر/كانون الأول 2016.

وبحلول الساعة 7:16 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت الليرة التركية بنحو 0.1 بالمائة أمام الدولار إلى 5.9337 ليرة.

مباشر (اقتصاد)

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