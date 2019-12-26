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إطلاق المرحلة الأخيرة لإنهاء إجراءات السفر "ذاتياً" بمطارالملك خالد الدولي

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الرياض - مباشر: أطلق مدير مركز المعلومات الوطني، عصام بن عبدالله الوقيت، ومدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم الخميس، إطلاق المرحلة النهائية لجهاز إنهاء إجراءات السفر بمطار الملك خالد الدولي.

وأوضح مركز المعلومات الوطني، أنه تم إطلاق المرحلة النهائية لتركيب أجهزة الخدمة الذاتية التي تتيح للمسافرين عبر جوازات مطار الملك خالد الدولي إنهاء إجراءات سفرهم (ذهابًا/ وإيابًا) بشكل ذاتي دون الحاجة إلى المرور على موظف الجوازات، وفقاً لبوابة "أبشر".

وتمكن هذه الخدمة، المسافر من إنهاء إجراءات سفره خلال مدة وجيزة، وعند اكتمال عملية التسجيل يحصل على إيصال يتم التحقق من صحته من خلال موظف الجوازات كإثبات على إنهاء المسافر لإجراءات سفره.

ويشار إلى أنه جارٍ العمل على إضافة بوابة آلية لأتمتة العملية بالكامل من تسجيل وتحقق دون الحاجة إلى أي تدخل بشري، وفقاً لوكالة أنباء "واس".

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مباشر (اقتصاد)

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