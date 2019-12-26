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محدث.. الذهب يرتفع للجلسة الثالثة لأعلى مستوى في 3 أشهر

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محدث.. الذهب يرتفع للجلسة الثالثة لأعلى مستوى في 3 أشهر محدث.. الذهب يرتفع للجلسة الثالثة لأعلى مستوى في 3 أشهر

مباشر: ارتفعت الذهب للجلسة الثالثة على التوالي عند أعلى مستوى في 3 أشهر عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، لتربح 9 دولارات مع تراجع العملة الأمريكية وانتظار توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وعاود المعدن الأصفر تجاوز حاجز الـ1500 دولار للأوقية مع عدم اليقين المحيط بالمرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد أن المرحلة الأولى جاهزة للتوقيع كما أكد الجانب الصيني الأمر نفسه، لكن لم يتم الكشف حتى الآن عن موعد محدد لإتمام هذه العملية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 9.60 دولار ليصل إلى 1514.4 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 26 سبتمبر/ أيلول.

كما زاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.8 بالمائة أو تقريباً 11.16 دولار ليصل إلى مستوى 1511.44 دولار للأوقية..

وسجل المعدن الأصفر مكاسب بنحو 17 بالمائة في العام الجاري حتى الآن والتي من شأنها أن تكون الصعود السنوي الأفضل منذ عام 2010.

وفي غضون ذلك، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 97.517.

مباشر (اقتصاد)

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