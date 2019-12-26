القيمة السوقية للأسهم العالمية تقفز 17 تريليون دولار في 2019

مباشر: شهدت أسواق الأسهم العالمية مكاسب ملحوظة في عام 2019، لتضيف أضافت أكثر من 17 تريليون دولار لقيمتها السوقية.

وأظهرت بيانات "دويتشه بنك" التي نقلتها محطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الخميس، أن القيمة السوقية للأسهم العالمية بدأت العام الحالي أدنى مستوى 70 تريليون دولار، لكنها تجاوزت حالياً 85 تريليون دولار.

واستفادت أسواق الأسهم هذا العام من سياسة التيسير النقدي للبنوك المركزية عبر خفض معدلات الفائدة وضخ السيولة في الأسواق، بالإضافة إلى التطورات السياسية حول العالم.

وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة الرئيسي ثلاث مرات هذا العام، كما خفض البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة أكثر داخل النطاق السالب.

كما استقرت بعض الأزمات السياسية مثل "البريكست" والذي ارتفعت احتمالات تسويته أخيراً في أعقاب تفوق حزب المحافظين بأغلبية مريحة في الانتخابات المبكرة.

وسيطرت الأسواق الأمريكية إلى حد كبير على الصعود الكبير للأسواق العالمية، حيث ارتفع كل من مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" وداو جونز" الصناعي و"راسيل 2000" بأكثر من 20 بالمائة هذا العام.