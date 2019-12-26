تراجع الطلب على سيولة الاحتياطي الفيدرالي في الأسواق

مباشر: تراجع معدل الطلب على الأموال التي عرض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ضخها في الأسواق المالية، في إشارة إلى وصول الميزانية العمومية للبنوك لمستويات التوازن قبيل نهاية العام.

وقال الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في بيان، اليوم الخميس، إنه عرض ضخ 35 مليار دولار في الأسواق عبر اتفاقية إعادة الشراء لمدة 14 يوماًً، لكنه تلقى طلبات من قبل التجار الرئيسين بنحو 18 مليار دولار فقط.

كما ضخ الفيدرالي نحو 28 مليار دولار عبر اتفاقات إعادة الشراء "الريبو لليلة واحدة".

ويقوم الاحتياطي الفيدرالي بضخ السيولة في الأسواق المالية منذ 17 سبتمبر/أيلول عندما ارتفع معدل الفائدة لاتفاقيات إعادة الشراء إلى 10 بالمائة، من أجل الحفاظ عليها داخل النطاق المستهدف والذي يتراوح بين 1.50 إلى 1.75 بالمائة.