"يوتيوب" يحذف مئات الفيديوهات الخاصة بالبيتكوين والعملات المشفرة

مباشر: قررت جوجل إزالة مئات مقاطع الفيديو المتعلقة بالبيتكوين والعملات المشفرة من موقعها الخاص بمشاركة الفيديو "يوتيوب".

وذكرت مجلة فوربس، اليوم الخميس، أن "يوتوب" قررت حذف مقاطع الفيديو المرتبطة بالعملات المشفرة خاصة الموجودة على قنوات صغيرة والتابعة لصغار الناشرين.

وأثار قرار "يوتوب" غضب بعض الناشرين ومالكي قنوات على منصة مشاركة المقاطع المصورة، حيث طلب"كريس دون" الذي يمتلك على منصته 210 ألف مشترك تفسيراً للأمر الراهن.

وأشار "دون" عبر موقع تويتر إلى أنه تم إزالة معظم مقاطع الفيديو للعملات المشفرة بدعوى أنها تمثل "محتوى ضار أو خطير"، رغم عمله في المجال منذ 10 سنوات وتجاوز عدد المشاهدات 7 ملايين مشاهدة.

وتراجعت العملات المشفرة بعد قرار "يوتوب"، لكنها تعافت في وقت لاحق لتسجل "البيتكوين" صعوداً بنسبة 1.4 بالمائة مسجلة مستوى 7340 دولار بحلول الساعة 6:10 مساءً بتوقيت جرينتش.

يذكر أن "جوجل" كانت قد منعت في العام الماضي نشر أي إعلانات متعلقة بالعملات المشفرة، لكنها قررت إلغاء القرار بعد 3 أشهر من تطبيقه.