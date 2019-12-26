ارتفاع احتياطي تركيا من النقد الأجنبي خلال الأسبوع الماضي

مباشر: عاود احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا الصعود في الأسبوع الماضي، كما شهدت احتياطيات البنك المركزي من الذهب زيادة بالفترة نفسها.

وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن المركزي التركي، اليوم الخميس، أن احتياطي البنك من النقد الأجنبي ارتفع إلى 78.271 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري مقابل 77.898 مليار دولار المسجلة في الأسبوع السابق له.

وشهدت احتياطيات النقد الأجنبي لدى تركيا في الشهر الأخير تقلبات قوية بالصعود والهبوط، حيث أن ارتفاع هذا الأسبوع يسبقه هبوطاً في الأسبوع السابق له.

وفي الوقت نفسه، صعد احتياطي الذهب لدى البنك إلى مستوى 26.429 مليار دولار في الأسبوع الماضي مقابل 25.983 مليار دولار المسجلة في الأسبوع السابق له.

وبالنسبة لإجمالي احتياطيات البنك من البنقد الأجنبي والذهب معاً، فبلغت 104.70 مليار دولار مقارنة مع 103.88 مليار دولار المسجلة في الأسبوع السابق له.

أما على أساس سنوي، فإن إجمالي احتياطيات المركزي التركي كانت أعلى بنحو 13.69 بالمائة في الأسبوع الماضي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي عندما كان الاحتياطي يقف عند مستوى 92.091 مليار دولار.

وبحلول الساعة 2:10 مساءً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة التركية مقابل نظيرتها الأمريكية عند مستوى 5.9370 ليرة.