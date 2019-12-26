محدث.. "ناسداك" يتجاوز 9 آلاف نقطة لأول مرة في تاريخه

مباشر: عززت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات اليوم الخميس، ليتجاوز "ناسداك" مستوى 9 آلاف نقطة لأول مرة في تاريخه، مع التفاؤل بشأن الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتواصل "وول ستريت" مكاسبها مع التفاؤل بقرب توقيع الصفقة التجارية الجزئية بين الولايات المتحدة والصين، لتتجه نحو أكبر زيادة سنوية في 6 أعوام لمؤشر "ستاندرد آند بورز" بأكثر من 28.5 بالمائة كما أنه على بعد أقل من 1 بالمائة فقط من تحقيق أكبر ارتفاع سنوي منذ 1997.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن الصين على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة بشأن توقيع الاتفاق التجاري الأولي.

ويأتي أداء الأسهم الأمريكية استمرار إغلاق بعض البورصات العالمية وسط احتفالات الكريسماس، وبعد أن عادت "وول ستريت" من عطلة رسمية بالأمس.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي.

وبحلول الساعة 5:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2 بالمائة إلى 28560.1 نقطة.

كما زاد المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 3230.7 نقطة، وهو مستوى قياسي جديد.

فيما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 8993.2 نقطة، بعد أن تجاوز مستوى 9 آلاف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق.

وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 97.533.