في عهد ترامب.. سوق الأسهم الأفضل بين رؤساء الولايات المتحدة

مباشر: تفوق سوق الأسهم الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب كثيراً على أسلافه في قيادة أكبر اقتصاد حول العالم فيما يتعلق بأول 3 سنوات من الحكم.

وحقق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مكاسب تتجاوز 50 بالمائة منذ انتخاب ترامب، أي أكثر من ضعف متوسط العائد البالغ 23 بالمائة من الرؤساء السابقين بعد ثلاث سنوات من ولايتهم ، وفقاً لبيانات شركة "بيسبوكي إنفستمينت" التي يعود تاريخها إلى عام 1928.

وكثيراً ما يفتخر ترامب بمكاسب الأسهم الأمريكية والتي وصلت إلى مستتويات قياسية، مشيراً إلى أن الأفضل لم يأت بعد.

كما يتجه المؤشر الأوسع نطاقاً إلى مكاسب بأكثر من 28 بالمائة هذا العام، أعلى بكثير من متوسط العائد 12.8 بالمائة من العام الثالث لرؤساء الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من التقلبات الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومخاوف الركود الاقتصادي، فقد كان 2019 الأعلى على الإطلاق لمستويات "وول ستريت".

وحصل سوق الأسهم في العام الثالث لترامب على دعم من الاحتياطي الفيدرالي بعد خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام ، وهي المرة الأولى منذ نهاية الأزمة المالية وسط مخاوف من تباطؤ النمو في الداخل والخارج.

كما تم دعم "وول ستريت" أيضًا من قبل أحد أكثر أسواق العمل تشدداً في التاريخ مع بلوغ معدل البطالة حاليًا 3.5 بالمائة، وهو أدنى معدل له منذ عام 1969.

وتعد السنة الثالثة لترامب أعلى من المتوسط، لكنها ليست الأفضل من أي رئيس سابق، ففي عام 2013 ارتفع سوق الأسهم في عهد الرئيس السابق باراك أوباما أكثر من 32 بالمائة.

وكان العام الأول لترامب حوالي ثلاثة أضعاف المتوسط للرؤساء السابقين​​ مع ارتفاع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 19.4 بالمائة مقارنة بمتوسط 5.7 بالمائة.

وكانت النقطة المؤلمة لسجل ترامب هي السنة الثانية، حيث انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 6.2 بالمائة، مقارنة مع متوسط ​​المكاسب بنسبة 4.5 بالمائة.