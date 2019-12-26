مصرف لبنان:تصريحات "سلامة" لا تعني إطلاقاً تغيير سعر صرف الليرة

مباشر: أكد مصرف لبنان المركزي أن تصريحات حاكمه رياض سلامة الأخيرة لاتعني إطلاقاً تغيير سعر صرف الليرة.

وقال مصرف لبنان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخمس، إن تصريحات سلامة في لقاء لجنة المال والموازنة لايعني إطلاقاً تغيير سعر صرف الليرة الرسمي والمحدد عند 1507,50 ليرة، وإنما جاء ردا على سؤال حول سعر الصرف لدى الصرافين تحديداً.

وأكد، أن سياسة مصرف لبنان لاتزال قائمة على "استقرار سعر صرف بالتعامل مع المصارف".

واجتماع رياض سلامة، بشكل استثنائي اليوم، في مجلس النواب مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بحضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، ورئيس جمعية المصارف، سليم صفير.

وبعد الاجتماع علق سلامة، على أن كان هناك إجراءات جديدة ممكن أن يتخذها المصرف المركزي في العام الجديد، بأن المصرف تدريجيا يعالج الأزمة، والقرارات التي اتخذناها بزيادة رأسمال المصارف نأمل من خلالها أن يحسن وضع البلد بشكل ينعكس على الاقتصاد، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.

وحول وضع الليرة جيد ووصول الدولار وصل إلى ألفي ليرة بالسوق السوداء، قال سلامة : "عندما كنت أتكلم في الماضي لم يكن الدولار وصل إلى ألفي ليرة قبل إقفال المصارف في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، وبعد ذلك لم أتحدث عن الدولار".

ورداً على سؤال إلى أي حد ممكن أن يصل سعر صرف الدولار في لبنان، ذكر سلامة: "ما حدا بيعرف".

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