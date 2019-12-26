الصين تعارض تدابير قانون الدفاع الأمريكي المقترح ضد شركاتها

مباشر: أعلنت الصين أنها تعارض بشدة مشروع قانون الدفاع الأمريكى لعام 2020، بسبب القيود المنصوص عليها ضد الشركات الصينية.

ودعا "قاو فنغ" المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس، الولايات المتحدة إلى تهيئة ظروف مواتية للشركات الصينية للعمل في السوق الأمريكية، قائلاً إن بكين ستراقب الوضع عن كثب وتدافع عن مصالح شركاتها.

وينص مشروع قانون الدفاع الوطني على ضرورة حصول الموردين الأمريكيين على تراخيص لمواصلة بيع المنتجات للشركات الصينية.

كما تتضمن مسودة الدفاع - التي تمت الموافقة عليها في الكونجرس الأمريكي وأرسلت إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء - عدة تدابير جديدة تتطلب من الإدارة الإبلاغ عن السلوك الصيني ومعاقبة الحكومة الصينية عندما لا تفي بالتزامات معينة.

وفي سياق منفصل، أكد "قاو فنغ" أن الصين والولايات المتحدة ما زالتا تتبعان الإجراءات اللازمة لتوقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية التي تم طرحها في وقت سابق من هذا الشهر.