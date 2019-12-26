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تراجع 5% لطلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة

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تراجع 5% لطلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة تراجع 5% لطلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة

مباشر: تراجع إجمالي عدد طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة بأكثر من 5 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع التكاليف.

وكشفت بيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري والصادرة اليوم الخميس، تراجع طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة بنسبة 5.3 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري مقارنة مع الأسبوع السابق له.

وارتفع متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري لآجل 30 عاماً لقرض بقيمة 484.35 ألف دولار أو أقل إلى 3.99 بالمائة في الأسبوع الماضي، مقابل 3.98 بالمائة في الأسبوع السابق له.

وأوضحت البيانات ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات خلال الأسبوع الماضي مع بيانات قوية عن إنفاق المستهلكين ونشاط بناء المنازل ليقود زيادة معدل الرهن العقاري.

وأظهرت البيانات أن حجم الطلبات لإعادة تمويل قرض لشراء المنازل تراجع بنسبة 5 بالمائة في الأسبوع الماضي مقارنة الأسبوع السابق له، كما شهدت طلبات الحصول على قرض لشراء منزل هبوطاً بنسبة مماثلة.

أما حصة إعادة التمويل من إجمالي أنشطة الرهن العقاري فارتفعت إلى 62.6 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع 62.2 بالمائة في الأسبوع السابق له.

مباشر (اقتصاد)

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