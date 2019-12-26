حاكم مصرف لبنان: نحقق في التحويلات الخارجية خلال 2019

مباشر: أكد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أنه سيتم التحقيق في كافة التحويلات الخارجية التي تمت خلال العام الجاري.

وقال رياض سلامة، اليوم الخميس، رداً على سؤال عن التحويلات إلى الخارج: "نحن سنقوم بكل ما يسمح لنا أن نقوم به لنتحقق من كل التحويلات التي حصلت في العام 2019"، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وتابع سلامة: "أكيد الناس حرة بأموالها، أما في حالة وجود أموال مشبوهة فنستطيع أن نعرف، هم يسمونهم سياسيين إداريين في القطاع العام وأصحاب المصالح، هناك كثير من الكلام في هذا الموضوع، لا نستطيع ان نعلق قبل ان نتأكد".

وصرح: "علينا أن نحقق أولا إذا كانوا قد خرجوا من لبنان، وقانونيا كل شيء ممكن أن يلاحق ولا شيء ممكن أن يختفي".

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لسلامة في مجلس النواب برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.

وأكد سلامة، أنه سيتم اتخاذ كل الخطوات القانونية لمعرفة مصير التحويلات الخارجية الأخيرة إلى سويسرا.

وألمح سلامة: "علينا أن نتأكد إن كانت هذه التحويلات خرجت من لبنان فعلا".

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