صندوق دراية ريت يستحوذ على عقار بـ29 مليون ريال

الرياض – مباشر: أعلنت شركة دراية المالية مدير صندوق دراية ريت، اليوم الخميس، اكتمال نقل ملكية عقار لوجيستي في الدمام لصالح الصندوق.

وقالت دراية المالية، في بيان للصندوق على "تداول"، إن الإجراءات القانونية والفنية والنظامية انتهت بنجاح.

وأضاف دير الصندوق، أن قيمة الاستحواذ بلغت 29 مليون ريال، مبينة أنه تم تمويله كاملا من قبل التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق.

وتوقعت دراية المالية، أن يكون الأثر المالي للصفقة إيجابيا بشكل عام، وانعكاسه على نتائج الصندوق خلال النصف الأول من العام 2020.

ووقع الصندوق، يوم الأربعاء، اتفاقية شراء مجموعة من العقارات اللوجستية في المملكة العربية السعودية مقابل مبلغ إجمالي 54.65 مليون ريال.

وأنهى صندوق دراية ريت تعاملات اليوم على تراجع بنحو 0.4 بالمائة، لمستوى 10.34 ريالا.

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