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بالفيديو : التسجيل الكامل لجلسة الثلاثاء الرقابية وردود الوزراء

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بالفيديو : التسجيل الكامل لجلسة الثلاثاء الرقابية وردود الوزراء بالفيديو : التسجيل الكامل لجلسة الثلاثاء الرقابية وردود الوزراء

جي بي سي نيوز - بتول دانو تيكا - : عقد مجلس النواب الثلاثاء جلسة نيابية تخللها بند ما يستجد من أعمال ، وفيها  ناقش النواب ردود على 13 سؤالا نيابيا لتنتهي النقاشات بين الاكتفاء بالاجابة وطلب المزيد وبين تحويل الاسئلة الى استجواب .

أما بند ما يستجد من اعمال فقد تطرق النواب فيه الى الغاز الاسرائيلي ومذكرة لحجب الثقة عن الحكومة ، وانفلونزا الخنازير ، واحتياجات المستشفيات العامة لمتخصصين  بالاضافة الى مطالب وخدمات خصصها نوالب لمناطقهم .

كما ايد النواب بيان  لجنة فلسطين برئاسة النائب المحامي يحيى السعود والذي اعلنت فيه اللجنة ترحيبها  بقرار الجنائية الدولية  فتح تحقيق حول ارتكاب الجيش الاسرائيلي  " جرائم حرب " في فلسطين .

وكان النائبان الدكتور عبد الله العكايلة حول سؤاله الى استجواب ، وكذلك فعل النائب ابراهيم ابو العز .

شاهدوا  تسجيلا للجلسة بالصوت والصورة :

المصدر : المدينة نيوز 

جي بي سي نيوز

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