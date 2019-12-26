بالفيديو : التسجيل الكامل لجلسة الثلاثاء الرقابية وردود الوزراء

جي بي سي نيوز - بتول دانو تيكا - : عقد مجلس النواب الثلاثاء جلسة نيابية تخللها بند ما يستجد من أعمال ، وفيها ناقش النواب ردود الحكومة على 13 سؤالا نيابيا لتنتهي النقاشات بين الاكتفاء بالاجابة وطلب المزيد وبين تحويل الاسئلة الى استجواب .

أما بند ما يستجد من اعمال فقد تطرق النواب فيه الى الغاز الاسرائيلي ومذكرة لحجب الثقة عن الحكومة ، وانفلونزا الخنازير ، واحتياجات المستشفيات العامة لمتخصصين بالاضافة الى مطالب وخدمات خصصها نوالب لمناطقهم .

كما ايد النواب بيان لجنة فلسطين برئاسة النائب المحامي يحيى السعود والذي اعلنت فيه اللجنة ترحيبها بقرار الجنائية الدولية فتح تحقيق حول ارتكاب الجيش الاسرائيلي " جرائم حرب " في فلسطين .

وكان النائبان الدكتور عبد الله العكايلة حول سؤاله الى استجواب ، وكذلك فعل النائب ابراهيم ابو العز .

شاهدوا تسجيلا للجلسة بالصوت والصورة :

المصدر : المدينة نيوز