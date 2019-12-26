هيئة سعودية تدعو لإبداء الآراء بشأن لائحة المعلومات التجارية السرية

الرياض - مباشر: دعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية العموم لتقديم مرئياتهم حول مشروع تطوير لائحة حماية المعلومات التجارية السرية.

وقالت الهيئة السعودية في بيان صادر، اليوم الخميس، إنها تعكف حالياً على إعداد مشروع تطوير لائحة حماية المعلومات التجارية السرية.

وطالبت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، العموم لإبداء الرأي بشأن مشروع تطوير لائحة حماية المعلومات التجارية السرية وتقديم المرئيات أو الملحوظات المكتوبة في هذا الشأن قبل نهاية يوم الخميس الموافق 9 يناير / كانون الثاني القادم، عن طريق إرسالها إلى بريد الهيئة saip@saip.gov.sa.

وذكرت الهيئة، أن دعوتها تأتي في إطار سعيها لتنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن اختصاصها في اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

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