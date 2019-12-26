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الصين: السياسة المالية الاستباقية ستكون أكثر فاعلية في 2020
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الجمعة 27 ديسمبر 2019 04:54 مساءً
وزير سعودي: قروض الصندوق الزراعي تضاعفت ثلاث مرات خلال 3سنوات
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الجمعة 27 ديسمبر 2019 04:54 مساءً
وزير: البيئة والمياه السعودية تدرس إنشاء ألف سد جديد
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الجمعة 27 ديسمبر 2019 04:54 مساءً
"العمل" السعودية تبدأ توطين قطاع الإيواء السياحي
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الجمعة 27 ديسمبر 2019 04:54 مساءً
شاهد.. زاخاروفا ترقص الروك أند رول
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الجمعة 27 ديسمبر 2019 04:52 مساءً
الأخبار - حكومة السراج تطلب من تركيا رسميا الحصول على دعم عسكري
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الجمعة 27 ديسمبر 2019 04:33 مساءً
الأخبار - الرئيس السيسي يجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي دونالد ترامب
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الجمعة 27 ديسمبر 2019 04:33 مساءً
ذكرى على الجسد.. حكاية "ألبير" مع رسم التاتو
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الجمعة 27 ديسمبر 2019 04:29 مساءً
الإحصاء السعودية توضح نسب كفاية دخول الشباب لالتزاماتهم الشهرية
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الجمعة 27 ديسمبر 2019 04:26 مساءً
تقرير: "تسلا" تبدأ تسليم سياراتها المصنعة في الصين الاثنين المقبل
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الجمعة 27 ديسمبر 2019 04:26 مساءً
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اردوغان يشتم رائحة دخان بقصر قرطاج وقراره التدخل بالعسكري في ليبيا يشعل المنصات
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BBC News عربي
الخميس 26 ديسمبر 2019 05:59 مساءً
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بديع النصاري
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