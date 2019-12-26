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الأسهم الأمريكية تواصل الصعود القياسي بعد عطلة الكريسماس

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الأسهم الأمريكية تواصل الصعود القياسي بعد عطلة الكريسماس الأسهم الأمريكية تواصل الصعود القياسي بعد عطلة الكريسماس

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة في بداية تعاملات اليوم الخميس، مع التفاؤل بشأن الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتواصل "وول ستريت" مكاسبها مع التفاؤل بقرب توقيع الصفقة التجارية الجزئية بين الولايات المتحدة والصين، لتتجه نحو أكبر زيادة سنوية في 6 أعوام لمؤشر "ستاندرد آند بورز" بأكثر من 28.5 بالمائة كما أنه على بعد 1 بالمائة فقط من تحقيق أكبر ارتفاع سنوي منذ 1997.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن الصين على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة بشأن توقيع الاتفاق التجاري الأولي. 

ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول ضعيفة مع استمرار إغلاق بعض البورصات العالمية وسط احتفالات الكريسماس، وبعد أن عادت "وول ستريت" من عطلة رسمية بالأمس.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة إلى 28544.2 نقطة.

كما زاد المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 3228.7 نقطة، فيما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 8970.2 نقطة، وهو أعلى مستوى لهما على الإطلاق.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.593.

مباشر (اقتصاد)

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