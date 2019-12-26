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ارتفاع الأسهم الصينية مع خطط الاستثمارات الجديدة لعام 2020

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ارتفاع الأسهم الصينية مع خطط الاستثمارات الجديدة لعام 2020 ارتفاع الأسهم الصينية مع خطط الاستثمارات الجديدة لعام 2020

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام تعاملات اليوم الخميس، بالتزامن مع تقارير تخطيط الصين لاستثمارات كبرى لتحسين البنية التحتية في عام 2020.

ويخيم على المستثمرين نظرة متفائلة بسبب الخطط الجديدة لاستثمارات البنية التحتية في الصين، بالإضافة إلى الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة والتي سوف تبدأ مرحلتها الأولى في بداية العام المقبل.

وكانت إذاعة رسمية صينية قد نقلت عن وزير النقل الصيني أن بللاده تستهدف ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية خلال العام المقبل.

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "سي.إس.آي 300" للأسهم الصينية بنسبة 0.9 بالمائة ليسجل 4025.9 نقطة.

كما أغلق مؤشر "شنغهاي المركب" مرتفعاً بنسبة 0.8 بالمائة ليسجل 3007.3 نقطة.

وبحلول الساعة 1:39 مساءً بتوقيت جرينتش أنخفض اليوان مقابل الدولار بنسبة 0.1 بالمائة عند مستوى 6.9995 يوان.

مباشر (اقتصاد)

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