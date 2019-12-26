الصين تخطط لاستثمارات ضخمة في البنية التحتية خلال 2020

مباشر: تستعد الصين لاستقبال العام الجديد بضخ استثمارات كبرى جديدة لتحسين البنية التحتية في عام 2020.

ونقلت وكالة رويترز عن محطة إذاعية حكومية صينية، اليوم الخميس، قولها إن وزير النقل في الصين "لي شياو بنغ" أكد أن بلاده تعتزم استثمار 800 مليار يوان ما يعادل 114.38 مليار دولار في السكك الحديدية و1.8 تريليون يوان في الاستثمار لتشييد الطرق السريعة والطرق المائية.

كما أشار الوزير إلى أن الصين تسعى لاستثمار 90 مليار يوان في الطيران المدني في عام 2020.

وتستهدف الصين دعم النمو الاقتصادي المتباطأ وزيادة فرص العمل، وسط الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتراجع الطلب الخارجي.