هيئة السوق المالية السعودية تعتمد طرح صندوق "مشاركة للمرابحات والصكوك"

الرياض – مباشر: وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة مشاركة المالية؛ بطرح وحدات صندوق "مشاركة للمرابحات والصكوك" طرحاً عاماً.

وقالت هيئة السوق، في بيان لها على "تداول" اليوم الخميس، إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

وأضافت الهيئة، أنه يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

ونوهت هيئة السوق المالية، بأنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، مبينة أن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

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