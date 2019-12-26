طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع للأسبوع الثاني

مباشر: تراجع عدد الأشخاص الذين تقدموا للحصول على طلبات إعانة بطالة في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، وفقاً لتوقعات المحللين.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة تراجعت إلى 222 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 21 ديسمبر/كانون الأول، مقابل 235 ألف طلب في الأسبوع السابق له بعد التعديل بالرفع.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية سوف تسجل مستوى 222 ألف طلب خلال نفس الفترة.

أما بالنسبة للمتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة خلال الـ4 أسابيع الماضية فسجلت ارتفاعاً إلى 228 ألف، بزيادة 2250 طلب.

وعلى مستوى طلبات إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة فهبطت 6 آلاف طلب في الأسبوع المنتهي في 14 ديسمبر/كانون الأول لتصل عند مستوى 1.71 مليون طلب.

وبحلول الساعة 1:35 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.639.