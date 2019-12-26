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العملات المشفرة تواصل التراجع.. والبيتكوين تتمسك بمستوى 7 آلاف دولار

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العملات المشفرة تواصل التراجع.. والبيتكوين تتمسك بمستوى 7 آلاف دولار العملات المشفرة تواصل التراجع.. والبيتكوين تتمسك بمستوى 7 آلاف دولار

مباشر: انخفضت العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم الخميس، مع وقف "يوتوب" للفيديوهات التعليمية الخاصة بالأصول المشفرة.

وقررت جوجل إزالة مئات مقاطع البيتكوين والعملات المشفرة من موقعها الخاص بمشاركة الفيديوهات "يوتيوب"، معتبرة أنها تمثل "محتوى ضار وخطر".

ويأتي أداء العملات الرقمية بالتزامن مع تصريحات رئيس معهد أبحاث العملات الرقمية في بنك الشعب الصيني "مو شانج شون" بأن عملة اليوان الرقمية جاهزة للتجربة وانها ستكون مختلفة عن غيرها من العملات.

وأضاف ان العملة الصينية الرقمية غير مشابهة لعملة فيسبوك الرقمية "ليبرا".

وبحلول الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 0.6 بالمائة إلى 7212 دولار.

وبينما ارتفعت عملة الايثيريوم بنسبة 0.2 بالمائة لتصل إلى مستوى 125.7 دولار، سجلت الريبل هبوطاً بنحو 0.4 بالمائة لتهبط إلى 0.1884 دولار.

كما انخفضت عملة تيثير بنسبة 0.6 المائة لتصل الى مستوى 1.00 دولار، وهبطت البيتكوين الكاش بنحو 0.4 بالمائة لتسجل 186.3 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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