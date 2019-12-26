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"أسواق المزرعة" تجدد اتفاقية تمويل مع السعودي الفرنسي

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"أسواق المزرعة" تجدد اتفاقية تمويل مع السعودي الفرنسي "أسواق المزرعة" تجدد اتفاقية تمويل مع السعودي الفرنسي

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة للتسويق (أسواق المزرعة)، عن توقيع تجديد اتفاقية تسهيلات مصرفية مع البنك السعودي الفرنسي، بنحو 112 مليون ريال.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الخميس، أن مدة التمويل تمتد إلى نهاية شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2021م.

وأشارت إلى أن الهدف من التسهيلات، هو تمويل رأس المال العامل وسداد النفقات الرأسمالية للفروع الجديدة.

وبينت الشركة أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، عبارة عن سند لأمر مقدم من الشركة إلى البنك.

كما أكدت الشركة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة بالاتفاقية.

وأعلنت الشركة، في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، عن تجديد اتفاقية تسهيلات مصرفية مع البنك الأهلي التجاري، بقيمة 105.5 مليون ريال.

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